Найдена основная причина проблем с пищеварением у собак

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Ученые Иркутского государственного аграрного университета совместно с сотрудниками Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины и Лимнологического института СО РАН выяснили, какие бактерии защищают пищеварение собак от расстройств. Результаты исследования позволят точнее выявлять причины расстройств пищеварения и подбирать действенное лечение, сообщили ТАСС в пресс-службе СПбГУВМ.
Ученые изучили микробный состав кишечника 12 беспородных собак из приюта в Иркутске, разделив их на три группы: щенки, здоровые взрослые собаки и взрослые с расстройством пищеварения. Исследователи применили современный метод анализа ДНК бактерий, который позволяет определить все виды микроорганизмов в образце.
«Главное открытие исследователей: у собак с расстройством пищеварения заметно снижается количество определенных защитных бактерий. Эти микроорганизмы (Blautia, Faecalibacterium и Peptacetobacter hiranonis), которые поддерживают здоровье кишечника и не дают развиваться проблемам с пищеварением», — говорится в сообщении.
Ученые выяснили, что когда этих полезных бактерий становится меньше, нарушается весь баланс микрофлоры кишечника у собак. «В будущем ветеринарные врачи смогут быстро проверять их наличие и вовремя выявлять проблемы с пищеварением у питомцев», — рассказал доктор биологических наук, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии СПбГУВМ Александр Сухинин.
Отмечается, что у собак с расстройством пищеварения резко увеличивалось количество бактерий Lactobacillus johnsonii (22% против 5% у здоровых животных). Ученые считают, что эти бактерии пытаются компенсировать нарушения, снимают воспаление и укрепляют иммунитет. При этом у щенков и собак с проблемами пищеварения разнообразие бактерий было ниже, чем у здоровых взрослых животных. Также у них чаще встречались бактерии, которые могут вызывать заболевания, если защитные силы организма ослаблены.
«Наша работа поможет создать простые тесты для определения важных групп бактерий в кишечнике собак. С их помощью ветеринары смогут точнее выявлять причины расстройств пищеварения и подбирать действенное лечение для домашних питомцев», — заключил Сухинин.