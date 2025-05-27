Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Найдена основная причина проблем с пищеварением у собак

Исследователи определили, что у псов с расстройством пищеварения заметно снижается количество бактерий Blautia, Faecalibacterium и Peptacetobacter hiranonis, которые поддерживают здоровье кишечника.

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Ученые Иркутского государственного аграрного университета совместно с сотрудниками Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины и Лимнологического института СО РАН выяснили, какие бактерии защищают пищеварение собак от расстройств. Результаты исследования позволят точнее выявлять причины расстройств пищеварения и подбирать действенное лечение, сообщили ТАСС в пресс-службе СПбГУВМ.

Ученые изучили микробный состав кишечника 12 беспородных собак из приюта в Иркутске, разделив их на три группы: щенки, здоровые взрослые собаки и взрослые с расстройством пищеварения. Исследователи применили современный метод анализа ДНК бактерий, который позволяет определить все виды микроорганизмов в образце.

«Главное открытие исследователей: у собак с расстройством пищеварения заметно снижается количество определенных защитных бактерий. Эти микроорганизмы (Blautia, Faecalibacterium и Peptacetobacter hiranonis), которые поддерживают здоровье кишечника и не дают развиваться проблемам с пищеварением», — говорится в сообщении.

Ученые выяснили, что когда этих полезных бактерий становится меньше, нарушается весь баланс микрофлоры кишечника у собак. «В будущем ветеринарные врачи смогут быстро проверять их наличие и вовремя выявлять проблемы с пищеварением у питомцев», — рассказал доктор биологических наук, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии СПбГУВМ Александр Сухинин.

Отмечается, что у собак с расстройством пищеварения резко увеличивалось количество бактерий Lactobacillus johnsonii (22% против 5% у здоровых животных). Ученые считают, что эти бактерии пытаются компенсировать нарушения, снимают воспаление и укрепляют иммунитет. При этом у щенков и собак с проблемами пищеварения разнообразие бактерий было ниже, чем у здоровых взрослых животных. Также у них чаще встречались бактерии, которые могут вызывать заболевания, если защитные силы организма ослаблены.

«Наша работа поможет создать простые тесты для определения важных групп бактерий в кишечнике собак. С их помощью ветеринары смогут точнее выявлять причины расстройств пищеварения и подбирать действенное лечение для домашних питомцев», — заключил Сухинин.