Найдена основная причина проблем с пищеварением у собак

Отмечается, что у собак с расстройством пищеварения резко увеличивалось количество бактерий Lactobacillus johnsonii (22% против 5% у здоровых животных). Ученые считают, что эти бактерии пытаются компенсировать нарушения, снимают воспаление и укрепляют иммунитет. При этом у щенков и собак с проблемами пищеварения разнообразие бактерий было ниже, чем у здоровых взрослых животных. Также у них чаще встречались бактерии, которые могут вызывать заболевания, если защитные силы организма ослаблены.