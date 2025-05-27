Почему россияне не могут позволить себе отпуск с детьми

Костенко отметила, что закон об их легализации планируется принять до конца весенней сессии. В беседе с журналистом URA.RU она сообщила, что в сентябре 17 регионов вступят в эксперимент с узаконенным использованием гостевых домов в гостиничных целях. Это будут регионы наиболее популярные для путешествий в России: Краснодарский край, Крым, Центральная Россия, Ленинградская область и т.д. «Согласно законопроекту в таких домах должно будет располагаться не более 15 номеров, — поясняет депутат. — При том, что их общая площадь зачастую порядка 300 квадратов. Мы рассчитываем, что это обстоятельство позволит владельцам предлагать более просторные номера, подходящие для семейного проживания, в том числе для размещения больших семей».