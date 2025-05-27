Брендам, желающим вернуться в РФ, придумают особые условия

«Проект описывает, в каких случаях иностранцы получат отказ в выкупе своих активов», — пишут «Известия». Согласно проекту закона, иностранные компании смогут вернуть свои активы только при согласии нового владельца и профильных ведомств. Возврат будет невозможен, если фирма зарегистрирована в стране, признанной недружественной к России, если в договоре на обратный выкуп указана цена ниже рыночной или если с момента сделки прошло более двух лет.