Клещи атакуют жителей Новосибирской области

Медики напоминают, что лучше предупредить контакт с насекомыми, потому что даже наползание клеща может быть опасным для здоровья. Для минимизации риска укуса рекомендуется надевать светлые вещи, закрыть одеждой места, куда могут проникнуть членистоногие, а также использовать репелленты и регулярно проводить самоосмотр.