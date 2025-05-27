Клещи атакуют жителей Новосибирской области

Покусанные сибиряки обращаются в медпункты всё активнее. В целом, число пострадавших от паразитов с начала летнего сезона перевалило отметку в пять тысяч человек. Треть пациентов — дети.
По данным медиков, несмотря на значительное увеличение числа пострадавших, пока фиксируется незначительное количество подтвержденных диагнозов серьезных клещевых инфекций, включая энцефалит и боррелиоз. Наибольшее число обращений поступило из пригорода Новосибирска, включая районы Искитим, Мошково, Тогучин и Бердск.
Медики напоминают, что лучше предупредить контакт с насекомыми, потому что даже наползание клеща может быть опасным для здоровья. Для минимизации риска укуса рекомендуется надевать светлые вещи, закрыть одеждой места, куда могут проникнуть членистоногие, а также использовать репелленты и регулярно проводить самоосмотр.
Также специалисты рекомендуют немедленно обращаться в медицинское учреждение при обнаружении уже впившегося паразита.
«Обнаружив впившегося клеща, срочно обратитесь в любую поликлинику или травмпункт для введения противоклещевого иммуноглобулина, который наиболее эффективен в первый день после присасывания клеща», — предупреждает управление Роспотребнадзора по региону.