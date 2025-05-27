Форвард А. Неколенко может переехать из «Лады» в новосибирскую «Сибирь»

На пресс-конференции новое руководство волжан заявило, что 29-летний нападающий точно покинет состав «автозаводцев». Недавно появилась информация о его возможном переходе в новый клуб.
Напомним, в прошедшем розыгрыше Континентальной хоккейной лиги Архип Неколенко набрал 30 (10+20) очков за 68 матчей. Ранее выступал за магнитогорский «Металлург», ханты-мансийскую «Югру» и петербургский «СКА».
«Спорт-Экспресс» пишет, что форвард может продолжить карьеру в новосибирской «Сибири». В минувшем сезоне команда вышла в плей-офф, но в первом же раунде ее выбил уфимский «Салават Юлаев».
На днях рассказывали, что в Тольятти останется 20-летний вратарь и воспитанник «Ладьи» Данила Овчарик.
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