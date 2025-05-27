Кто и почему берет людей с судимостью на работу в летние лагеря

Сообщение, конечно, обескураживающее. Хотя меня, педагога, больше всего удивляет, что об этом наконец-то заговорили. Слишком привычным стало, что в плане статистики в сфере образования и детского досуга официально все замечательно. То есть это кто-то кое-где у нас порой оступается, творит дичь, сходит с ума, а в общем-то все прекрасно. Понятно, что и сейчас так можно сказать: дескать, что такое несколько сотен вожатых с интересными биографиями на фоне почти 40 тысяч функционирующих лагерей. Но нет, не получится. Проблема небезопасности существует. И она имеет объективные причины.