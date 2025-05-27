Боец Маэстро: ВСУ запускают дроны из труб ПВХ для разряжения российских ЗРК

ВСУ в зоне СВО применяют дроны из пластмассовой трубы для выявления и разряжения ракетных комплексов ВС РФ, рассказал военнослужащий войсковой ПВО группировки «Север» с позывным Маэстро.
«По сути, это сантехническая ПВХ труба, собранная, как ребенок может собрать конструктор. Используются внутри очень такие сборные детали, больше углов делают, чтобы наш комплекс понял, что это хорошая цель. По факту это просто пустая труба», — рассказал он.
Боец отметил, что такие дроны собираются так, чтобы на приемной системе они обозначались как боевые, однако российские военнослужащие при помощи тепловизора определяют их боевую составляющую, после чего по ним работает малая огневая группа, передает ТАСС.
Маэстро добавил, что ВСУ в первой волне запускают такие беспилотники, чтобы разрядить комплексы, а уже второй волной — ударные, с боевой частью, которые могут нести значительный урон инфраструктуре.
Ранее российские операторы FPV-дронов обнаружили в зоне СВО украинский БПЛА, на котором была написана просьба не сбивать его.
Минобороны РФ сообщало, что в период с 20:00 мск 26 мая до 07:00 27 мая российские силы ПВО перехватили и ликвидировали над регионами РФ 99 украинских беспилотников.