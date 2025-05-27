Боец Маэстро: ВСУ запускают дроны из труб ПВХ для разряжения российских ЗРК

«По сути, это сантехническая ПВХ труба, собранная, как ребенок может собрать конструктор. Используются внутри очень такие сборные детали, больше углов делают, чтобы наш комплекс понял, что это хорошая цель. По факту это просто пустая труба», — рассказал он.