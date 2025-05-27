В подарок новорожденным предложили включить блокираторы на окна: депутат Госдумы объяснила инициативу

В подарочный набор новорожденным, которые региональные власти дарят при выписке из роддома, предложили включить блокираторы на окна. Об этом рассказала первый замглавы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, комментируя случаи выпадения детей из окон.
«Предлагаем такие защитные замки сделать стандартом подарка для новорожденного. Хотя бы по одному защитному замку положить в подарок… чтобы как минимум в детскую комнату этот замок на окно был поставлен», — приводит ТАСС слова парламентария.
По ее словам, таким образом родители увидят, что подобные замки вообще существуют и позже купят их на все окна. Буцкая также заявила, что государство должно помогать малообеспеченным семьям в установке защитных оконных замков.
Напомним, в конце апреля этого года школьник смог поймать малыша, который выпал с девятого этажа. Причем это далеко не единичный случай, когда маленький ребенок, увлекшись играми, выпадает из окна многоэтажки.