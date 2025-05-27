Долгострой на Герцена в Омске по данным властей пойдет под снос

Знаменитый недострой на улице Герцена, 11 в Омске, скорее всего, будет демонтирован. Об этом заявил глава регионального минстроя Александр Рашко, отвечая на вопросы в социальных сетях. По его словам, конструкции объекта, не законсервированного должным образом, утратили прочность и подлежат сносу.
«Объект не был законсервирован, конструкции утратили прочность и, скорее всего, подлежат демонтажу», — написал Александр Рашко.
Кроме того, он пояснил, что возобновление строительства также невозможно из-за отсутствия прав на землю и устаревшей проектной документации, не соответствующей современным градостроительным нормам. По словам министра, потенциальный инвестор готов выплатить компенсации дольщикам до конца 2025 года, тем самым возместив их убытки.
Строительство дома на улице Герцена началось в 2006 году. Изначально планировалось завершить его во втором квартале 2009 года. После выявления нарушений в 2010 году дольщики безуспешно пытались взыскать вложенные средства через суд. В 2012 году стройка была возобновлена новым застройщиком, однако обязательства вновь не были выполнены.
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