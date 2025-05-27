Долгострой на Герцена в Омске по данным властей пойдет под снос

Строительство дома на улице Герцена началось в 2006 году. Изначально планировалось завершить его во втором квартале 2009 года. После выявления нарушений в 2010 году дольщики безуспешно пытались взыскать вложенные средства через суд. В 2012 году стройка была возобновлена новым застройщиком, однако обязательства вновь не были выполнены.