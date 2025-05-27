В российском городе 11 мигрантов арестовали за массовую драку

В городе Свободном Амурской области суд вынес решение по делу о массовой драке, произошедшей на школьном стадионе. В результате инцидента, случившегося 25 мая, 11 граждан Узбекистана были задержаны полицией и привлечены к административной ответственности.
Свободненский городской суд признал всех виновными в совершении мелкого хулиганства по части 1 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ.
Судья учел как смягчающие, так и отягчающие обстоятельства. С одной стороны, подсудимые признали вину и раскаялись, что повлияло на снижение строгости наказания.
С другой — факт совершения правонарушения группой лиц усилил ответственность. В итоге двое участников потасовки получили 12 суток административного ареста, а остальные девять — по 14 суток.
Инцидент привлек внимание местных жителей. Расследование не выявило пострадавших, но конфликт мог привести к более серьезным последствиям, если бы его не пресекли правоохранительные органы.
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