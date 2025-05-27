В Красноярском крае спасли двух лосят от лесного пожара

КРАСНОЯРСК, 27 мая — РИА Новости. Двух лосят спасли от лесного пожара в Красноярском крае, их буквально на руках вынесли добровольцы под прикрытием пожарных, сообщает краевой Лесопожарный центр.
События по спасению лосят, по данным Лесопожарного центра, развернулись еще 18 мая. В тот день в Сухобузимском районе начался лесной пожар, на борьбу с которым оперативно выехала лесопожарная бригада, позднее усиленная четырьмя дополнительными группами специалистов и тяжелой техникой. Лес в этом районе смешанный, с множеством завалов из сухих сосен, что усложняло работы по его тушению. В какой-то момент в дыму было замечено копошение, как позже оказалось, двух лосят.
«Буквально на руках добровольцы под прикрытием лесных пожарных вытащили лосят. Маленькие, слабенькие, они едва стояли на ногах. Такое ощущение, что вчера родились. Следом из леса выскочила лосиха. Но, ошалев ещё больше, отступила. Пока мать собиралась с мыслями и пряталась в лесу, её детки освоились и удобно расположились на поле. Смело давали себя погладить своим спасителям. Один в итоге улёгся спать, а другой устроил догонялки с трактором», — говорится в сообщении.
Позже, пока шла ликвидация пожара, лосиха, видимо, воспользовалась моментом и увела лосят с собой. В краевом Лесопожарном центре отмечают, что возгорание произошло, по предварительным данным, из-за неосторожного обращения с огнём.