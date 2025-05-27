В Красноярском крае спасли двух лосят от лесного пожара

«Буквально на руках добровольцы под прикрытием лесных пожарных вытащили лосят. Маленькие, слабенькие, они едва стояли на ногах. Такое ощущение, что вчера родились. Следом из леса выскочила лосиха. Но, ошалев ещё больше, отступила. Пока мать собиралась с мыслями и пряталась в лесу, её детки освоились и удобно расположились на поле. Смело давали себя погладить своим спасителям. Один в итоге улёгся спать, а другой устроил догонялки с трактором», — говорится в сообщении.