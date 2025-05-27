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Певица Анна Семенович поделилась с нижегородками секретами выбора купальника

Как рассказала в паблик-ток «Здоровая стройность и эволюция красоты» актриса, певица, фигуристка, теле-радиоведущая Анна Семенович, «в моде купальники, которые идут».

Источник: РИА "Новости"

«В прошлом году у меня было много цветных купальников. В этом году — монохром. В моде монохром», — поделилась она.

Кстати, закрытые купальники Анна Семенович использует только в бассейне, предпочитая на море бикини, чтобы загорало всё тело.

Знаменитости, по её словам, за год удалось похудеть на два размера купальника. У неё обнаружили инсулинорезистентность. По рекомендации врача она начала применять препарат, одним из «побочных» эффектов которого стал контроль над аппетитом и, как следствие, снижение веса.

Напомним, 14 пляжей Нижнего Новгорода начнут работать с 1 июня.