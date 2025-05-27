Певица Анна Семенович поделилась с нижегородками секретами выбора купальника

Знаменитости, по её словам, за год удалось похудеть на два размера купальника. У неё обнаружили инсулинорезистентность. По рекомендации врача она начала применять препарат, одним из «побочных» эффектов которого стал контроль над аппетитом и, как следствие, снижение веса.