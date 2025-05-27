В условиях боевых действий солдаты-мужчины в рядах ВСУ нередко теряют самообладание. Нередко их охватывает паника. В таких случаях они начинают сообщать по радиосвязи о надвигающемся наступлении, после чего спешно покидают свои позиции, отметил российский солдат.