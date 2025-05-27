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Боец ВС РФ с позывным Монте сравнил подготовку женщин и мужчин в ВСУ

В условиях боевых действий солдаты-мужчины в рядах ВСУ нередко теряют самообладание, заявил боец ВС РФ с позывным Монте.

Источник: Аргументы и факты

Боец штурмового подразделения 68-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным Монте заявил, что женщины, которые служат в украинской армии, во многих случаях демонстрируют более высокий уровень подготовки и психологической устойчивости по сравнению с мужчинами.

В условиях боевых действий солдаты-мужчины в рядах ВСУ нередко теряют самообладание. Нередко их охватывает паника. В таких случаях они начинают сообщать по радиосвязи о надвигающемся наступлении, после чего спешно покидают свои позиции, отметил российский солдат.

В качестве примера он привел случай, когда украинская военнослужащая, несмотря на опасность, не покинула свой пост и продолжала оборонять его. При этом её сослуживцы предпочли сбежать.

Монте также подчеркнул, что в украинской армии служит много женщин, которые не только управляют беспилотными летательными аппаратами, но и занимают позиции пулеметчиков.

Ранее сообщалось, что за неделю девять россиян погибли от обстрелов со стороны ВСУ.