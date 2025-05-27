Челябинская область вошла в ТОП-3 рейтинга самых читающих регионов

Это версия проекта «Литрес Библиотеки». «За последние 12 месяцев (с 1 мая 2024 года до 30 апреля 2025-го) самым активным регионом по количеству выданных экземпляров цифровых книг стал Санкт-Петербург. На втором месте расположилась Москва, а на третьем Челябинская область», — говорится в комментарии.
В ТОП-5 также вошли Московская и Самарская области.
Самыми популярными жанрами по количеству выданных в библиотеках электронных и аудиокниг стали современные детективы, саморазвитие и личностный рост, триллеры, современная русская и зарубежная литература, а также современные любовные романы и любовное фэнтези. Рейтинг замыкают биографии и мемуары, литература XX века и исторические детективы.
Среди авторов наибольшим спросом пользовались книги Татьяны Устиновой, также активно посетители выбирали детективы Елены Михалковой, на третьей по популярности позиции оказалась нон-фикшн-литература Татьяны Мужицкой, на четвертом месте расположился израильский автор Майк Омер, а на пятом — шведский писатель Фредрик Бакман.
В ТОП-10 также вошли Сергей Лукьяненко, Виктор Дашкевич, Серж Винтеркей, Александра Маринина и Людмила Мартова.