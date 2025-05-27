Челябинская область вошла в ТОП-3 рейтинга самых читающих регионов

Это версия проекта «Литрес Библиотеки». «За последние 12 месяцев (с 1 мая 2024 года до 30 апреля 2025-го) самым активным регионом по количеству выданных экземпляров цифровых книг стал Санкт-Петербург. На втором месте расположилась Москва, а на третьем Челябинская область», — говорится в комментарии.