Уникальный трехсекционный трамвай выходит на линию

В Нижнем Новгороде на линию выходит уникальный трехсекционный трамвай. Он будет курсировать по маршрутам № 6 и № 7, сообщает Telegram-канал «Нижегородский транспорт».
Трамвай 71−409 с бортовым номером 2016 — единственный в мире экземпляр такой модели. Его закупили для Нижнего Новгорода в 2014 году, он стал первым в России трехсекционным трамваем с низким уровнем пола по всей длине салона. Со временем потребовались технические доработки — вагон прошел реставрацию, покраску и обкатку и теперь готов возить пассажиров.
Напомним, трамвай № 8 в Нижнем Новгороде запустят по полному маршруту до конца 2025 года.