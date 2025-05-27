Уникальный трехсекционный трамвай выходит на линию

Трамвай 71−409 с бортовым номером 2016 — единственный в мире экземпляр такой модели. Его закупили для Нижнего Новгорода в 2014 году, он стал первым в России трехсекционным трамваем с низким уровнем пола по всей длине салона. Со временем потребовались технические доработки — вагон прошел реставрацию, покраску и обкатку и теперь готов возить пассажиров.