Новосибирск за четыре дня до лета засыпало снегом. Фото, видео

Мэрия Новосибирска выступила с официальным предупреждением.
Новосибирск засыпало снегом всего за четыре дня до начала календарного лета. В социальных сетях появились многочисленные фотографии и видеозаписи, на которых видно, как улицы, дворы и автомобили покрыты плотным слоем снега.
Холодная погода сохранится как минимум до 29 мая telegram-канал «Эй, Новосибирск!»Холодная погода сохранится как минимум до 29 мая telegram-канал «Эй, Новосибирск!».
По данным синоптиков, в Новосибирской области в ближайшие дни ожидаются заморозки с температурой от 0 до −4 градусов по Цельсию. Холодная погода сохранится как минимум до 29 мая. Мэрия Новосибирска выступила с официальным предупреждением. Из-за обильного снегопада и низких температур возможны повреждения и обрывы линий связи и электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций. Кроме того, отмечены перебои в работе городского транспорта, дорожных и коммунальных служб.