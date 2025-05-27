Новосибирск за четыре дня до лета засыпало снегом. Фото, видео

По данным синоптиков, в Новосибирской области в ближайшие дни ожидаются заморозки с температурой от 0 до −4 градусов по Цельсию. Холодная погода сохранится как минимум до 29 мая. Мэрия Новосибирска выступила с официальным предупреждением. Из-за обильного снегопада и низких температур возможны повреждения и обрывы линий связи и электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций. Кроме того, отмечены перебои в работе городского транспорта, дорожных и коммунальных служб.