Популярный исполнитель скончался после продолжительной борьбы с онкологией

С 1980-х годов Шешен покорил и кинематограф, сыграв в кинолентах «Заклейменные розы», «Любовь любит ложь», «Алия», «Мумия в бегах», «Вдребезги», «Разбивающая сердца», «Роль в жизни» и других проектах. Его многогранный талант оставил яркий след в турецкой культуре, объединив музыку и кино в уникальном творческом наследии.