Популярный исполнитель скончался после продолжительной борьбы с онкологией

Турецкий артист Ильхан Шешен скончался за несколько дней до собственного 77-летия.
Об этом 26 мая 2025 года сообщили родственники музыканта и актёра. Причиной смерти стал стремительно развивавшийся рак лёгких, диагностированный у него в 2023 году.
Творческий путь Шешена начался в 1968 году с музыкальных выступлений, а уже через три года свет увидел его дебютный альбом. Впоследствии артист основал группу Grup Gündogarken, став её бессменным лидером.
С 1980-х годов Шешен покорил и кинематограф, сыграв в кинолентах «Заклейменные розы», «Любовь любит ложь», «Алия», «Мумия в бегах», «Вдребезги», «Разбивающая сердца», «Роль в жизни» и других проектах. Его многогранный талант оставил яркий след в турецкой культуре, объединив музыку и кино в уникальном творческом наследии.
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