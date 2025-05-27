Багреева: 96% расходов Москвы направлено на проекты устойчивого развития

Высокие достижения столицы в сфере устойчивого развития отмечены как в России, так и за рубежом. Например, Москва занимает первое место в 21 российском рейтинге устойчивого развития, в том числе в Рейтинге качества жизни и Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах, которые готовит Агентство стратегических инициатив (АСИ), а также в Индексе качества городской среды Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации На международной арене — первое место в Рейтинге человеческого потенциала городов и четвертое место в Индексе технологического и пространственного развития городов.