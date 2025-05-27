Багреева: 96% расходов Москвы направлено на проекты устойчивого развития

Правительство Москвы опубликовало отчет об устойчивом развития столицы по итогам прошлого года. В нем отражены главные результаты и достижения города в сфере устойчивого развития, позиции столицы в различных рейтингах устойчивости, приоритеты госпрограмм и лежащие в основе развития столицы как устойчивого мегаполиса принципы, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
Как отметила заммэра, город сохраняет высокую долю программных расходов бюджета, которые соответствуют целям устойчивого развития — в прошлом году они составили 96%.
«Столь высокий показатель “устойчивых” расходов иллюстрирует сложившуюся в столице модель развития города — с опорой на сильную экономику и повышение качества жизни москвичей при сохранении окружающей среды и ресурсов. Задачи, связанные с достижением целей устойчивого развития, реализуются в рамках каждой из 13 государственных программ Правительства Москвы», — сообщила Багреева.
Высокие достижения столицы в сфере устойчивого развития отмечены как в России, так и за рубежом. Например, Москва занимает первое место в 21 российском рейтинге устойчивого развития, в том числе в Рейтинге качества жизни и Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах, которые готовит Агентство стратегических инициатив (АСИ), а также в Индексе качества городской среды Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации На международной арене — первое место в Рейтинге человеческого потенциала городов и четвертое место в Индексе технологического и пространственного развития городов.
Проекты Москвы два года подряд побеждают и занимают призовые места в климатическом конкурсе «Зеленая Евразия», который проводят АСИ и Евразийская экономическая комиссией. Например, в прошлом году победителями конкурса стали План адаптации Москвы к климатическим изменениям, круглогодичный речной электротранспорт Москвы и проект по переключению тепловых нагрузок как основа энергоэффективности Москвы, который реализовали совместно Правительство Москвы и ПАО «Мосэнерго». Также в прошлом году зеленые облигации столицы включили в число 25 лучших мировых практик Всемирного доклада по городам ООН-Хабитат.
Москва активно участвует в формировании повестки устойчивого городского развития в стране и за рубежом и является одним из мировых лидеров глобальной климатической повестки — в прошлом году столица представила аналитические исследования по устойчивому развитию крупных городов России и БРИКС и продолжила серию аналитических докладов «Климатическая повестка городов».