Умерла белорусская поэтесса Нина Галиновская, чьи стихи есть во всех учебниках

Галиновская родилась в крестьянской семье в Шкловском районе Могилевщины. После Могилевского дошкольного педучилища поработала в детском саду, а также в различных издательствах. Писательница — автор десятков детских книг в различных жанрах. Была членом Союза писателей еще во времена СССР.