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Умерла белорусская поэтесса Нина Галиновская, чьи стихи есть во всех учебниках

Немного не дожив до 90-летия, умерла поэтесса Нина Галиновская, стихи которой есть во всех учебниках.

Источник: Комсомольская правда

Умерла белорусская поэтесса Нина Галиновская. О ее смерти сообщают коллеги-писатели в социальных сетях. Галиновской было 89 лет — в декабре 2025-го исполнилось бы 90.

Основа творчества поэтессы — произведения для детей. Стихи Нины Галиновской есть во всех учебниках по белорусской литературе у младших школьников. Многие стихотворения дети учат наизусть.

Галиновская родилась в крестьянской семье в Шкловском районе Могилевщины. После Могилевского дошкольного педучилища поработала в детском саду, а также в различных издательствах. Писательница — автор десятков детских книг в различных жанрах. Была членом Союза писателей еще во времена СССР.