SZ: Переговоры США и ЕС по антироссийским санкциям провалились

— Согласно конфиденциальному документу, спецпосланник Евросоюза по санкциям Дэвид О’Салливан жалуется на полный разрыв трансатлантической координации в вопросе обхода санкций. В результате «никакого совместного взаимодействия» больше не происходит, — говорится в материале издания.
До этого в издании также написали, что представители европейского сельского хозяйства пришли в ужас от новых антироссийских санкций и подвергли их резкой критике. По словам фермеров, из-за санкций и без того высокие цены на удобрения станут еще выше.
27 мая в СМИ появилась информация, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обдумывает возможность введения санкций в отношении России на этой неделе. Уточняется, что он рассматривает другие варианты, включая ограниченные меры с целью вынудить Москву согласиться на 30-дневное перемирие.