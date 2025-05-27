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SZ: Переговоры США и ЕС по антироссийским санкциям провалились

Переговоры Соединенных Штатов и Евросоюза о совместной борьбе с обходом антироссийских санкций провалились. Об этом сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на внутренний отчет МИД ФРГ.

Переговоры Соединенных Штатов и Евросоюза о совместной борьбе с обходом антироссийских санкций провалились. Об этом сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на внутренний отчет МИД ФРГ.

— Согласно конфиденциальному документу, спецпосланник Евросоюза по санкциям Дэвид О’Салливан жалуется на полный разрыв трансатлантической координации в вопросе обхода санкций. В результате «никакого совместного взаимодействия» больше не происходит, — говорится в материале издания.

До этого в издании также написали, что представители европейского сельского хозяйства пришли в ужас от новых антироссийских санкций и подвергли их резкой критике. По словам фермеров, из-за санкций и без того высокие цены на удобрения станут еще выше.

27 мая в СМИ появилась информация, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обдумывает возможность введения санкций в отношении России на этой неделе. Уточняется, что он рассматривает другие варианты, включая ограниченные меры с целью вынудить Москву согласиться на 30-дневное перемирие.