Семеро игроков покинули воронежский «Факел» после вылета из РПЛ

Итак, в течение вчерашнего дня пресс-служба «огнеопасных» сообщила об уходе Дилана Мертенса — у него истек контракт, Александра Ломовицкого, Михаила Щетинина и Алексей Каштанова — трое футболистов играли в «Факеле» на правах аренды. Также «Факел» попрощался с Игорем Калининым и Александром Беленовым. У первого завершился срок действия арендного соглашения, у второго — закончился контракт.
«Вы вписали свои имена в историю нашего клуба! С вами “Факел” в прошлом сезоне установил клубный рекорд, заняв 11-е место в элитном дивизионе российского футбола», — поблагодарили представители клуба игроков.
Вечером стало известно, что из состава воронежского клуба помимо прочего выходит и капитан команды — Ираклий Квеквескири. У него также истек контракт. За «Факел» футболист отыграл 80 матчей, забив в них три гола. Свою карьеру игрока завершает и Сергей Брызгалов. Он войдет в тренерский штаб «Факела».
Губернатор Александр Гусев поставил перед клубом задачу: вернуться в РПЛ за один сезон. Эксперты сходятся в том, что выполнить ее будет непросто, особенно учитывая уход из команды самых сильных игроков.