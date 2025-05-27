Семеро игроков покинули воронежский «Факел» после вылета из РПЛ

Вечером стало известно, что из состава воронежского клуба помимо прочего выходит и капитан команды — Ираклий Квеквескири. У него также истек контракт. За «Факел» футболист отыграл 80 матчей, забив в них три гола. Свою карьеру игрока завершает и Сергей Брызгалов. Он войдет в тренерский штаб «Факела».