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Предлагают заработать на «лайках»: Россиян предупредили о новом виде мошенничества в соцсетях

МВД предупредило россиян о новом способе обмана на лайках в соцсетях.

Источник: Комсомольская правда

МВД России предупредило граждан о новой схеме обмана в мессенджере Telegram. Мошенники рассылают голосовые сообщения, представляясь сотрудниками крупных маркетплейсов, и предлагают заработок на лайках.

Сначала злоумышленники дают простые задания и выплачивают небольшие суммы, чтобы завоевать доверие. Затем они требуют от жертвы вложить деньги — например, выкупить товар или приобрести премиум-аккаунт — якобы для увеличения дохода. В некоторых случаях пользователей убеждают скачать вредоносное приложение под видом рабочей программы.

Как отмечают в МВД, чаще всего жертвами таких схем становятся молодые люди, которые ищут подработку, которую можно совмещать с учебой.

Ранее зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин заявил, что в России начинает распространяться новый вид мошенничества, при котором пациентам звонят якобы работники поликлиник.