Предлагают заработать на «лайках»: Россиян предупредили о новом виде мошенничества в соцсетях

Сначала злоумышленники дают простые задания и выплачивают небольшие суммы, чтобы завоевать доверие. Затем они требуют от жертвы вложить деньги — например, выкупить товар или приобрести премиум-аккаунт — якобы для увеличения дохода. В некоторых случаях пользователей убеждают скачать вредоносное приложение под видом рабочей программы.