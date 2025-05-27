Предлагают заработать на «лайках»: Россиян предупредили о новом виде мошенничества в соцсетях

МВД России предупредило граждан о новой схеме обмана в мессенджере Telegram. Мошенники рассылают голосовые сообщения, представляясь сотрудниками крупных маркетплейсов, и предлагают заработок на лайках.
Сначала злоумышленники дают простые задания и выплачивают небольшие суммы, чтобы завоевать доверие. Затем они требуют от жертвы вложить деньги — например, выкупить товар или приобрести премиум-аккаунт — якобы для увеличения дохода. В некоторых случаях пользователей убеждают скачать вредоносное приложение под видом рабочей программы.
Как отмечают в МВД, чаще всего жертвами таких схем становятся молодые люди, которые ищут подработку, которую можно совмещать с учебой.
Ранее зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин заявил, что в России начинает распространяться новый вид мошенничества, при котором пациентам звонят якобы работники поликлиник.