Актер Глеб Калюжный ушел в армию

Следственный комитет РФ говорил, что у Глеба Калюжного не было оснований для отсрочки, а вызов в военкомат в октябре 2024 года он проигнорировал, сменив место жительства. После возбуждения дела актер сам явился к следователю и частично признал вину. После он отправился в военкомат, где ему выписали штраф в размере 30 тыс. руб. и вручили повестку.