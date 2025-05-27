Собянин: в Зеленограде появится новое современное общественное пространство

По его словам, планируется обустроить игровые площадки для маленьких детей и спортивно-игровые комплексы для ребят постарше, обновить три площадки для игр в пляжный волейбол и зону воркаута, отремонтировать пешеходные дорожки и благоустроить зону вдоль них, оборудовать велопарковки, реконструировать спасательный пункт с вышкой и место для медиков.