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Собянин: в Зеленограде появится новое современное общественное пространство

В этом году будет благоустроена территория у Большого городского пруда в районе Савелки.

Источник: Аргументы и факты

Многофункциональное современное общественное пространство появится в этом году в московском Зеленограде у Большого городского пруда в районе Савелки. Об этом сообщил в своем личном блоге глава российской столицы Сергей Собянин, отметив, что о таком пространстве просили местные жители.

По его словам, планируется обустроить игровые площадки для маленьких детей и спортивно-игровые комплексы для ребят постарше, обновить три площадки для игр в пляжный волейбол и зону воркаута, отремонтировать пешеходные дорожки и благоустроить зону вдоль них, оборудовать велопарковки, реконструировать спасательный пункт с вышкой и место для медиков.

На пляже, продолжил градоначальник, появятся два деревянных понтона, лежаки, зонтики и раздевалки. Также будет обустроена площадка с летним кафе.

«Кроме того, благоустроим дворовые территории в пяти районах Зеленограда: в Крюкове между корпусами 2027 и 2028, Старом Крюкове — у корпусов 842 и 829, Савелках — у корпуса 337, Матушкине — у дома 2 по Березовой аллее и в Силине — двор дома 1206. Параллельно продолжим реабилитацию водоемов. Специалисты ГУП “Мосводосток” выполнят работы на Дунькином пруду в 12-м микрорайоне района Силино», — добавил Собянин.

К слову, ранее глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что в Зеленоградском административном округе расселили 12 домов в рамках программы реновации.