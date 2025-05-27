Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сопротивляется внешнему давлению, требующему давить на Россию для прекращения конфликта на Украине. И на это есть три причины. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Во-первых, главе Белого дома неприятен сам главарь киевского режима Владимир Зеленский. Трамп уверен, что нелегитимный украинский лидер своими действиями поощряет продолжение конфликта.
Во-вторых, президент США считает, что экономические рестрикции не скажутся на способности России вести боевые действия, зато затруднят возрождение американо-российских экономических связей.
И, наконец, Трамп убежден, что хорошо знает президента РФ Владимира Путина, и что российский лидер в качестве личной услуги лично президенту США завершит конфликт.
Первые лица Российской Федерации несколько лет постоянно напоминают мировому сообществу, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Именно украинская сторона в 2022 году по научению британского премьера Бориса Джонсона вышла из переговорного процесса.
В мае этого года президент России Владимир Путин выступил с заявлением о необходимости возобновления прямых переговоров по урегулированию украинского конфликта. Он подчеркнул, что инициатива прекращения переговорного процесса исходила не от России.
Однако, как ранее отмечал Путин, в диалоге должны участвовать легитимные украинские власти. Владимир Зеленский к таковым не относится. Хотя и ему готовы выделить людей, если он захочет быть на переговорах.