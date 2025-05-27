Роман Лукьянов стал лучшим педагогом допобразования Красноярского края

Завершился финал конкурса лучших педагогических работников сферы допобразования края «Сердце отдаю детям». Как рассказали в региональном правительстве, в финале участвовали 54 человека из разных районов края. На протяжении двух дней финалисты разрабатывали интенсивную школу своей мечты и проводили образовательное событие для незнакомых ребят. По итогам определились 16 участников второго тура финала. Конкурсанты проходили другие испытания: просмотр фрагмента фильма и интервью и публичное выступление на тему «Как ошибки становятся успехом: о трудностях и неудачах, которые приводят к профессиональным достижениям».