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Роман Лукьянов стал лучшим педагогом допобразования Красноярского края

В крае выбрали лучшего педагога допобразования.

Источник: Правительство Красноярского края

Завершился финал конкурса лучших педагогических работников сферы допобразования края «Сердце отдаю детям». Как рассказали в региональном правительстве, в финале участвовали 54 человека из разных районов края. На протяжении двух дней финалисты разрабатывали интенсивную школу своей мечты и проводили образовательное событие для незнакомых ребят. По итогам определились 16 участников второго тура финала. Конкурсанты проходили другие испытания: просмотр фрагмента фильма и интервью и публичное выступление на тему «Как ошибки становятся успехом: о трудностях и неудачах, которые приводят к профессиональным достижениям».

Победителем стал педагог центра дополнительного образования и воспитания Абанского района Роман Лукьянов. Он выступал в номинации «Физкультурно-спортивные образовательные практики». Победители в номинациях получили дипломы и сертификаты на сумму 200 тысяч рублей, а абсолютный победитель Роман — 500 тысяч рублей.

Финал Всероссийского конкурса пройдет с 23 по 26 сентября в Новосибирске.