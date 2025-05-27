На жителя Тольятти возбудили уголовное дело за мошенничество с цепочкой

Потерпевшая сообщила, что подозреваемый, знакомый её подруги, завладел принадлежащей ей золотой цепочкой под видом обещания отремонтировать её. Позднее потерпевшая неоднократно обращалась к мужчине с требованием возвратить похищенное имущество, однако тот обещал сделать это позже. Когда пострадавшая поняла, что украшения больше нет, она обратилась в правоохранительные органы.