На жителя Тольятти возбудили уголовное дело за мошенничество с цепочкой

ОМВД России по городу Жигулёвску завершило предварительное следствие по уголовному делу в отношении гражданина 1987 года рождения, обвиняемого в мошенничестве с причинением значительного материального ущерба.
Потерпевшая сообщила, что подозреваемый, знакомый её подруги, завладел принадлежащей ей золотой цепочкой под видом обещания отремонтировать её. Позднее потерпевшая неоднократно обращалась к мужчине с требованием возвратить похищенное имущество, однако тот обещал сделать это позже. Когда пострадавшая поняла, что украшения больше нет, она обратилась в правоохранительные органы.
Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия, выявили подозреваемого и доставили его в отделение полиции. Мужчина признал вину и объяснил, что продал украденную цепочку в комиссионный магазин, а вырученные средства использовал на личные цели.
Подозреваемым полностью возмещён нанесённый потерпевшей ущерб. Следственный орган передал материалы дела в Жигулёвский городской суд для принятия судебного решения.
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