Виталий Хоценко озвучил планы развития связи и IT-отрасли в Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел заседание коллегии министерства цифрового развития и связи, где обозначил стратегию цифровой трансформации региона на ближайший год. По его словам, ключевая цель — выполнение поручений президента Владимира Путина по внедрению искусственного интеллекта, развитию инфраструктуры связи и цифровизации госуправления.
Омская область удерживает второе место в России по объемам строительства базовых станций в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0». За последние два года в регионе ввели 56 объектов, обеспечив связью 13 тысяч жителей удаленных территорий. В 2025 году планируется ввести ещё около 100 станций, что даст доступ к мобильной связи 23 тысячам человек.
«Цифровая инфраструктура — основа качества жизни людей и развития экономики. Мы будем наращивать темпы, чтобы каждая деревня имела доступ к современным технологиям», — заявил Хоценко.
Особое внимание уделяется подготовке специалистов. Омский технический университет получил грант в 171 млн рублей на развитие IT-программ, а Сибирский профессиональный колледж к 2026 году станет центром IT-кластера с поддержкой федерального проекта «Профессионалитет» (100 млн рублей).
Кроме того, регион лидирует в Сибири по модернизации почтовых отделений: в 2024 году обновили 18 объектов. Планируется расширить программу, чтобы повысить доступность услуг связи в сельской местности. В числе приоритетов — перевод сайтов органов власти на платформу «Госвеб» и участие в федеральном проекте «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Это повысит безопасность и эффективность государственных сервисов.
Фото: Сергей Мельников.
По итогам заседания губернатор вручил награды сотрудникам сферы связи и IT, включая представителей «Ростелекома», «ИТ-кластера Сибири» и волонтерского движения «ИТ-тимуровцы». Исполняющий обязанности зампреда правительства Егор Горбатенко и первый замминистра цифрового развития Максим Макаленко также приняли участие в церемонии.
Фото: Сергей Мельников.
Омская область активно участвует в национальных программах цифровизации. Регион уже интегрировал AI в системы ЖКХ и строительство, а к 2026 году планирует войти в топ-10 субъектов по уровню цифровой зрелости.