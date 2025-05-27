Виталий Хоценко озвучил планы развития связи и IT-отрасли в Омской области

Омская область удерживает второе место в России по объемам строительства базовых станций в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0». За последние два года в регионе ввели 56 объектов, обеспечив связью 13 тысяч жителей удаленных территорий. В 2025 году планируется ввести ещё около 100 станций, что даст доступ к мобильной связи 23 тысячам человек.