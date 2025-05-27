В Новосибирске пошел снег

НОВОСИБИРСК, 27 мая — РИА Новости. В Новосибирске в конце мая снегопад, температура воздуха составляет около трех градусов тепла, передает корреспондент РИА Новости.
Западно-Сибирское УГМС в ночь на 27 мая в Новосибирске прогнозировало ухудшение погодных условий, понижение температуры воздуха до +1..+3, в пригороде — заморозки до минус двух, дождь и мокрый снег.
Прогноз синоптиков оправдался. С утра в Новосибирске зарядами идет снег — от мокрого с дождем до крупных хлопьев. Температура воздуха составляет около +3 градусов.
По данным синоптиков, 27 мая станет самым холодным днем текущей недели. Среднесуточная температура во вторник будет ниже нормы на 6−8 градусов. В последующие несколько дней погода существенно не улучшится, но потихоньку будет становиться теплее.