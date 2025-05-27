В одной из школ Красноярского края детей кормили просрочкой и колбасой

Выяснилось, что в помещениях кухни и столовой не проводилась дезинсекция, не было локальных вытяжек, а 86 мешков муки по 50 кг оказались просроченными. Также предприятие использовало для приготовления блюд «недетские продукты». В холодильниках школы нашли больше тонны колбасных изделий.