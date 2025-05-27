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В одной из школ Красноярского края детей кормили просрочкой и колбасой

В Туруханском районе школу поймали на нарушениях в организации питания детей.

Источник: Соцсети

Об этом рассказали в прокуратуре Красноярского края.

В ноябре 2024 года правоохранители проверили питание в Туруханской средней школе. За поставку продуктов и приготовление пищи отвечало МКП «Оптима».

Выяснилось, что в помещениях кухни и столовой не проводилась дезинсекция, не было локальных вытяжек, а 86 мешков муки по 50 кг оказались просроченными. Также предприятие использовало для приготовления блюд «недетские продукты». В холодильниках школы нашли больше тонны колбасных изделий.

К счастью, обошлось без последствий. После проверки просрочку ликвидировали, а колбасы и сосиски отправили поставщику.

Прокуратура внесла руководителю подрядной организации представление и возбудила три административных дела — за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания (ст. 6.6 КоАП РФ), условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения (ч. 2 ст. 6.7 КоАП РФ) и нарушение требований технических регламентов (ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ). Главу муниципального предприятия оштрафовали на 36 тыс. рублей.

Ситуация находится на контроле ведомства.