В одной из школ Красноярского края детей кормили просрочкой и колбасой

Об этом рассказали в прокуратуре Красноярского края.
В ноябре 2024 года правоохранители проверили питание в Туруханской средней школе. За поставку продуктов и приготовление пищи отвечало МКП «Оптима».
Выяснилось, что в помещениях кухни и столовой не проводилась дезинсекция, не было локальных вытяжек, а 86 мешков муки по 50 кг оказались просроченными. Также предприятие использовало для приготовления блюд «недетские продукты». В холодильниках школы нашли больше тонны колбасных изделий.
К счастью, обошлось без последствий. После проверки просрочку ликвидировали, а колбасы и сосиски отправили поставщику.
Прокуратура внесла руководителю подрядной организации представление и возбудила три административных дела — за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания (ст. 6.6 КоАП РФ), условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения (ч. 2 ст. 6.7 КоАП РФ) и нарушение требований технических регламентов (ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ). Главу муниципального предприятия оштрафовали на 36 тыс. рублей.
Ситуация находится на контроле ведомства.