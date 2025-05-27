Обмен пленными в формате «1000 на 1000», который провели Москва и Киев, вскрыл одну из серьёзных проблем Украины, которая кроется в количестве осужденных киевским режимом по статье «государственная измена», заявил военный корреспондент Александр Коц.
«Пожалуй, ни в одной стране мира нет столько осужденных по статье “государственная измена”», — написал он в своём Telegram-канале.
По словам Коца, имея достаточное число военнопленных для обмена с Россией, Киев внёс в списки для передачи Москве большое количество своих граждан, которые сопротивлялись политике нынешних украинских властей.
Военкор подчеркнул, что ситуация с приговорами, вынесенными десяткам людей, от которых киевский режим решил использовать для обмена, напоминает «хронику партизанской войны». При этом, как отметил Коц, на Украине «по неизвестным причинам» продолжают удерживать большое количество российских граждан, в том числе 34 жителя Курской области.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко в беседе с aif.ru рассказал, что киевский режим держит в плену много жителей ДНР и ЛНР, которые были вывезены украинскими военными, начиная с 2014 года. Он уточнил, что это происходило на линии боевого соприкосновения. Кроме того, в украинский плен попадали мирные люди, которые поддерживали народные республики.