Военкор Коц: обмен пленными вскрыл серьёзную проблему Украины

Ранее военный эксперт Андрей Марочко в беседе с aif.ru рассказал, что киевский режим держит в плену много жителей ДНР и ЛНР, которые были вывезены украинскими военными, начиная с 2014 года. Он уточнил, что это происходило на линии боевого соприкосновения. Кроме того, в украинский плен попадали мирные люди, которые поддерживали народные республики.