Архитектор раскрыл, почему Новосибирск лучше Красноярска

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев часто критикует Новосибирск. Он называет город «недоразумением» и сравнивает его с Красноярском, который, по его мнению, больше заслуживает звания столицы Сибири.
Одну из таких нападок не смогла проигнорировать экс-вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. Она пригласила его посетить город. Лебедев согласился. Пока мы ждём дизайнера в гости, узнаем у местного эксперта — так ли плох Новосибирск?
В интервью с Om1 Новосибирск архитектор Игорь Поповский отметил, что ключевой проблемой Новосибирска остаются благоустройство и содержание дорог. По его мнению, решение этих вопросов могло бы изменить отношение к городской архитектуре.
«Если бы с этим всё было в порядке, отношение к архитектуре города было бы совсем другим», — отметил Поповский.
Поповский подчеркнул, что в городе есть современные архитектурные объекты, получившие высокую оценку на всероссийском уровне. Некоторые здания вошли в рейтинг «Золотая капитель» и получили Гран-при, а также попали в общероссийские архитектурные рейтинги, такие как «12 лучших зданий России». Среди отмеченных объектов — здание в Академпарке, занявшее второе место на всероссийском конкурсе.
Рейтинги формировались профессионалами — российскими и зарубежными архитекторами, теоретиками и журналистами, и проходили четыре этапа отбора.
В тот же рейтинг вошли бизнес-центры «Кобра» и «Капитал», а в лонг-лист попали здание планетария и отель Hilton. В последние годы Гран-при «Золотой капители» получил многофункциональный центр «Скала» в «Европейском береге». Рядом со школой в этом районе находится кофейня, которую посещал блогер Варламов*, отметив её как отличное место с хорошей набережной и удобным пространством для коворкинга.
Кроме того, Поповский выделил знаковые архитектурные объекты Новосибирска — площадь Ленина с оперным театром и здание железнодорожного вокзала, которые представляют значительную архитектурную ценность.
Игорь Поповский заметил, что есть люди, которые не любят Новосибирск из-за личных предпочтений. Он привёл в пример своих студентов, которым больше нравится Красноярск.
«Красноярск старше Новосибирска. Как и Омск, и Томск, Барнаул, если на то пошло. У них больше исторических зданий. Новосибирск же — авангардный город XX века с неоднократно менявшимися градостроительными подходами», — пояснил Поповский.
Он считает, что критика Лебедева должна восприниматься не как негатив, а как сигнал к изменениям. Архитектор согласен, что благоустройство в городе оставляет желать лучшего, и поддерживает идею создания пешеходной улицы. Поповский отметил, что уровень благоустройства в Красноярске выше, что связано с инвестициями в город, в том числе в связи с Универсиадой. В качестве примера для Новосибирска он предложил улучшить тротуары, например, уложив гранит в центре города, как это сделано в Москве.
В заключение архитектор подчеркнул, что Новосибирск — достаточно молодой город.
* — признан Минюстом РФ иностранным агентом.