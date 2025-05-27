Архитектор раскрыл, почему Новосибирск лучше Красноярска

Он считает, что критика Лебедева должна восприниматься не как негатив, а как сигнал к изменениям. Архитектор согласен, что благоустройство в городе оставляет желать лучшего, и поддерживает идею создания пешеходной улицы. Поповский отметил, что уровень благоустройства в Красноярске выше, что связано с инвестициями в город, в том числе в связи с Универсиадой. В качестве примера для Новосибирска он предложил улучшить тротуары, например, уложив гранит в центре города, как это сделано в Москве.