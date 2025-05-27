Россиянка подожгла мужа смесью для бензопилы за побои, а затем пожалела его и вызвала МЧС

Любовь пары зародилась в социальных сетях: мужчина оставлял под фотоколлажами Татьяны милые комментарии и сердечки. Несколько лет супруги жили душа в душу в селе Красногорское, однако накануне из-за бытовых конфликтов произошла ссора. Александр несколько раз ударил Татьяну, но она дала отпор. В ответ женщина достала из шкафа смесь бензина с маслом, которую супруги использовали для бензопилы, облила ею мужа и подожгла зажигалкой.