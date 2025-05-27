Задержан начальник управления капстроительства правительства Бурятии

В Улан-Удэ по подозрению в превышении полномочий задержан начальник государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства правительства Бурятии», сообщило региональное СУ СКР.
По данным следствия, в марте 2022 года задержанный от лица учреждения заключил госконтракт с коммерческой организацией на выполнение работ по реконструкции здания в центре Улан-Удэ под размещение Театра кукол «Ульгэр». Сумма контракта составила более 571 млн рублей. В декабре 2024 года на основании допсоглашения эта цена выросла более чем до 888 млн рублей. Для увеличения размера выплат подрядчику в обход установленных условий о сумме аванса задержанный утвердил новую смету, куда была включена поставка оборудования на сумму почти 50 млн рублей. При этом поставка оборудования была предусмотрена другим госконтрактом.
Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из иной личной заинтересованности). Устанавливаются все обстоятельства случившегося. По месту жительства задержанного проведены обыски, решается вопрос о его аресте.
По информации с официального сайта ГКУ «Управление капитального строительства правительства Бурятии» его начальником является Анатолий Урбанов.
Ранее был временно отстранен от должности министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров, на которого завели уголовное дело за превышение полномочий при закупках продукции в зону СВО.
В Краснодарском крае на 1 месяц и 29 суток был арестован бывший заместитель губернатора региона Александр Нестеренко, отвечавший за строительную сферу.
Кроме того, в Башкирии по подозрению в превышении полномочий был задержан народный артист республики, директор государственного концертного зала «Башкортостан» Вильдан Яруллин.