Задержан начальник управления капстроительства правительства Бурятии

По данным следствия, в марте 2022 года задержанный от лица учреждения заключил госконтракт с коммерческой организацией на выполнение работ по реконструкции здания в центре Улан-Удэ под размещение Театра кукол «Ульгэр». Сумма контракта составила более 571 млн рублей. В декабре 2024 года на основании допсоглашения эта цена выросла более чем до 888 млн рублей. Для увеличения размера выплат подрядчику в обход установленных условий о сумме аванса задержанный утвердил новую смету, куда была включена поставка оборудования на сумму почти 50 млн рублей. При этом поставка оборудования была предусмотрена другим госконтрактом.