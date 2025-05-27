Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники от лица маркетплейсов предлагают россиянам заработать на лайках

Под видом приложения «для работы» гражданам устанавливают вредоносное ПО.

Источник: Аргументы и факты

Мошенники начали представляться сотрудниками маркетплейсов и предлагать россиянам заработать на лайках. О новой схеме мошенничества граждан предупредили в МВД.

Откликнувшихся на такое предложение аферисты просят выполнить простые задания, за которые жертва получает символическую оплату.

Завоевав доверие, злоумышленники предлагают «повысить доход». Для этого потребуется вложить деньги: выкупить товар, приобрести премиум-аккаунт и т.д.

Есть случаи, когда граждан просят скачать приложение «для работы», которое в действительности является вредоносным ПО.

На мошенничества в сфере трудоустройства чаще попадаются молодые люди, ищущие работу, которую можно совмещать с учебой.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве с медицинскими картами.