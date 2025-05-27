Мошенники от лица маркетплейсов предлагают россиянам заработать на лайках

Мошенники начали представляться сотрудниками маркетплейсов и предлагать россиянам заработать на лайках. О новой схеме мошенничества граждан предупредили в МВД.
Откликнувшихся на такое предложение аферисты просят выполнить простые задания, за которые жертва получает символическую оплату.
Завоевав доверие, злоумышленники предлагают «повысить доход». Для этого потребуется вложить деньги: выкупить товар, приобрести премиум-аккаунт и т.д.
Есть случаи, когда граждан просят скачать приложение «для работы», которое в действительности является вредоносным ПО.
На мошенничества в сфере трудоустройства чаще попадаются молодые люди, ищущие работу, которую можно совмещать с учебой.
Ранее россиян предупредили о мошенничестве с медицинскими картами.