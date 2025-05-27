Выплату в 100 тысяч рублей ввели в Алтайском крае для беременных школьниц

— Выплата единовременная, касается не только школьниц, но всех девушек, которые очно обучаются по образовательным программам. Обращений от школьниц еще не было. Размер выплаты 100 тыс. рублей. Для получения выплаты достаточно 12 недель учета по беременности в медицинской организации на территории Алтайского края, — сообщили в региональном министерстве.