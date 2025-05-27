Выплату в 100 тысяч рублей ввели в Алтайском крае для беременных школьниц

Беременные школьницы и студентки в Алтайском крае смогут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Об этом во вторник, 27 мая, сообщили в региональном министерстве социальной защиты.
— Выплата единовременная, касается не только школьниц, но всех девушек, которые очно обучаются по образовательным программам. Обращений от школьниц еще не было. Размер выплаты 100 тыс. рублей. Для получения выплаты достаточно 12 недель учета по беременности в медицинской организации на территории Алтайского края, — сообщили в региональном министерстве.
Выплата предоставляется однократно при условии, что заявление подано не позднее 31 декабря 2027 года. Для ее оформления необходимо обратиться в местное управление социальной защиты до рождения ребенка, предоставив паспорт и документ о регистрации, либо решение суда.
Поддержка предусмотрена для гражданок России, проживающих в Алтайском крае. Новая мера начнет действовать с 1 июня, передает ТАСС.
Депутат Виталий Милонов прокомментировал инициативу о выплатах беременным школьницам в России. Он высказал мнение, что поддержка будущих мам должна включать не только деньги, но и необходимые вещи.