Нижегородцам угрожают белочки

В Нижнем Новгороде белки составляют важную часть городских парков и пространств. Несмотря на то, что они выглядят весьма безобидно и дружелюбно, все равно существует угроза проявления агрессии с их стороны. Например, во время кормежки с руки испуганный зверек может резко наброситься на человека и покусать. При этом стоит помнить, что они являются переносчиками бешенства.