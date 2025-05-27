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Нижегородцам угрожают белочки

В Нижнем Новгороде белки составляют важную часть городских парков и пространств.

Источник: Нижегородская правда

В этом году по всей России растет число нападений белок на человека. Так, в одном только Омске уже пострадали 16 человек — они пытались покормить рыжих красавиц в городских парках и скверах. Такая же угроза есть и у жителей Нижнего Новгорода, сообщает главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

В Нижнем Новгороде белки составляют важную часть городских парков и пространств. Несмотря на то, что они выглядят весьма безобидно и дружелюбно, все равно существует угроза проявления агрессии с их стороны. Например, во время кормежки с руки испуганный зверек может резко наброситься на человека и покусать. При этом стоит помнить, что они являются переносчиками бешенства.

В связи с этим нижегородцев просят быть внимательнее.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что игровое поведение рысей зафиксировала фотоловушка в Керженском заповеднике.