Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Самары в Новокуйбышевск запустят ночную «Ласточку» с 1 июня 2025 года

В Самарской области одна из «Ласточек» теперь будет ходить до Новокуйбышевска.

В Самарской области одна из «Ласточек» теперь будет ходить до Новокуйбышевска. Подробности рассказали в СППК.

По данным компании, будет продлен маршрут «Ласточки», которая ходить из Тольятти в Самару. Теперь ее конечный пункт будет в Новокуйбышевске.

Из Тольятти электричка отправляется в 20:56, а приходить в Новокуйбышевск должна в 23:17.

Расписание будет действовать каждый день на вечерний маршрут «Ласточки». С полным расписанием можно ознакомиться на сайте компании.

Ранее мы писали о том, что из Самары до замка Гарибальди был запущен новый туристический маршрут под названием «Путешествие в Средневековье». Жители смогут посетить экскурсию с профессиональным гидом и узнать тайны огромного замка.

Участвуйте в розыгрыше призов для наших подписчиков до 1 июня!