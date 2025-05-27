Из Самары в Новокуйбышевск запустят ночную «Ласточку» с 1 июня 2025 года

В Самарской области одна из «Ласточек» теперь будет ходить до Новокуйбышевска. Подробности рассказали в СППК.
По данным компании, будет продлен маршрут «Ласточки», которая ходить из Тольятти в Самару. Теперь ее конечный пункт будет в Новокуйбышевске.
Из Тольятти электричка отправляется в 20:56, а приходить в Новокуйбышевск должна в 23:17.
Расписание будет действовать каждый день на вечерний маршрут «Ласточки». С полным расписанием можно ознакомиться на сайте компании.
Ранее мы писали о том, что из Самары до замка Гарибальди был запущен новый туристический маршрут под названием «Путешествие в Средневековье». Жители смогут посетить экскурсию с профессиональным гидом и узнать тайны огромного замка.
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