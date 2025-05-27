Экс-директору детсада на Урале, скрывавшей побои ребенка, изменили приговор

Поиски пропавшего пятилетнего мальчика, который, по словам его опекуна Вероники Наумовой, ушел в неизвестном направлении из квартиры, начались в Екатеринбурге 26 июня 2023 года. Мальчика искали более 1,5 тысячи специалистов и волонтеров. Трое суток спустя тело ребенка нашли в спортивной сумке в гараже. По версии следствия, три года Наумова, испытывая к нему неприязнь, избивала его и применяла пытки, а в декабре 2022 года избила мальчика металлическим предметом, утопила в ванне, спрятала тело. Умолчав о гибели ребенка, она получила более 119 тысяч рублей соцвыплат. Суд над Наумовой длится девять месяцев, свою вину она не признает.