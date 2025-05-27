18-летний участник СВО три месяца в одиночку находился в окружении ВСУ

— С командиром разговаривали, говорит: «есть у нас там парень, выполняет задачи, нет возможности выйти к своим, но он не сдается». Всего 18 лет, но духу очень много, парень отличный, делает вещи как супергерой современности. Его поступок — это поступок не мальчика, а мужа, — рассказал боец с позывным «Закат».