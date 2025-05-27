18-летний участник СВО три месяца в одиночку находился в окружении ВСУ

18-летний боец из Бурятии с позывным «Росомаха» один провел в окружении Вооруженных сил Украины (ВСУ) три месяца. Военнослужащего представили к званию Героя России. Об этом во вторник, 27 мая, сообщило правительство Бурятии.
— С командиром разговаривали, говорит: «есть у нас там парень, выполняет задачи, нет возможности выйти к своим, но он не сдается». Всего 18 лет, но духу очень много, парень отличный, делает вещи как супергерой современности. Его поступок — это поступок не мальчика, а мужа, — рассказал боец с позывным «Закат».
Уточняется, что после завершения СВО «Росомаха» планирует продолжить службу в ВС РФ, передает Telegram-канал правительства.
До этого в зоне СВО российский боец с позывным «Дым» в одиночку разминировал дорогу, открыв путь для продвижения воинских подразделений. При этом боец получил осколочное ранение, но смог уехать с места взрыва.
Ранее стало известно, что семья в Донецкой Народной Республике несколько месяцев прятала заблудившегося раненого бойца ВС РФ от украинских солдат. При этом в одном из соседних домов жили бойцы Вооруженных сил Украины, которые иногда они даже заходили к соседям.