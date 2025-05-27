Создан новый способ получения нанокристаллов для очистки нефти

Цеолиты — микропористые материалы с упорядоченной структурой, критически важные для катализа и адсорбции в химической промышленности. В нефтепереработке они используются как необходимый кислотный компонент бифункциональных катализаторов при очистке нефти. Обычно для получения нанокристаллов используются методы, которые требуют больших объемов воды и значительного времени. Ученые решили использовать более дешевый и менее энергозатратный способ парофазной кристаллизации, когда кристалл вещества образуется из паров.