Диетолог предупредила, чем может быть опасен сельдерей

Соломатина также предупредила об опасности сельдерея для беременных и кормящих женщин. Она объяснила, что этот овощ использовался в качестве одного из ингредиентов народного способа избавления от беременности, где он выступал в роли провокатора сокращения матки. В связи с этим диетолог рекомендует избегать сельдерей тем, у кого есть склонность к выкидышам.