Диетолог предупредила, чем может быть опасен сельдерей

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с Life.ru заявила, что сельдерей имеет репутацию полезного и диетического продукта, однако его употребление иногда может приводить к серьезным заболеваниям и даже страшным последствиям.
Специалист обратила внимание на то, что в сельдерее много клетчатки, что, с одной стороны, хорошо, но, с другой стороны, этот овощ может оказывать достаточно раздражающее действие на людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).
Кроме того, как заметила Соломатина, в сельдерее имеются эфирные масла и органические кислоты, которые также могут оказывать раздражающее действие на слизистые. Диетолог объяснила, что при прохождении через ЖКТ сельдерей может оказывать действие «легкого пилинга», поэтому при раздражении, при патологиях ЖКТ, это «неполезно».
По словам собеседницы издания, сельдерей к тому же обладает мочегонным действием, которое полезно далеко не для всех, и если у человека есть камни в почках, то этот овощ и вовсе может навредить.
Соломатина также предупредила об опасности сельдерея для беременных и кормящих женщин. Она объяснила, что этот овощ использовался в качестве одного из ингредиентов народного способа избавления от беременности, где он выступал в роли провокатора сокращения матки. В связи с этим диетолог рекомендует избегать сельдерей тем, у кого есть склонность к выкидышам.
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