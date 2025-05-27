Юлия Снигирь, Максим Матвеев и Петр Налич на светской премьере: фоторепортаж

Известная актриса Юлия Снигирь появилась на светской премьере. Приятное сочетание и нежные пастельные цвета подчерчивали ее женственность. Эффектно выглядела легкая, не сковывающая движения блузка, и плотная прямая юбка. Образ добавляли оригинальные летние дышащие плетёные туфли. А вот образ Максима Матвеева вызвал противоречивые мнения. Артист появился в серьгах. Ношение серёг в обоих ушах у мужчины может быть связано с разными причинами и иметь различные значения. В современном мире ношение серёг в обоих ушах может быть частью имиджа, например, для некоторых артистов. Также есть мнение, что многие мужчины прокалывают оба уха и носят две серьги, чтобы подчеркнуть свою отважность, брутальность и независимость от социума. Композитор и певец Петр Налич пришёл в мятой футболке и необычном стиле, в котором редко появляются на красной дорожке. Он рассказал о том, что его дочка только что закончила садик, и она, также как и все остальные трое наследников музыканта, не считает себя талантливой, дабы в будущем избежать психологических проблем. Музыкант с женой именно так воспитывают своих отпрысков. Артисты и музыканты посетили премьеру киноальманаха «Живые Мемории. Отцы и дети» по мемуарам выдающихся российских деятелей истории и культуры. Героями новой части документально-анимационного проекта стали: Василий Перов, Андрей Тарковский, Марина Цветаева, Тамара Петкевич, Сергей Дурылин, Сергей Коненков и Александр Вертинский. Их воспоминания озвучили: Евгений Миронов, Максим Матвеев, Юлия Снигирь, Евгения Симонова, Дмитрий Лысенков, Евгений Ткачук и Николай Чиндяйкин.