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В первый день фестиваль цветов в Намангане посетили свыше 60 тысяч иностранных туристов

Из 26 иностранных государств в первый день на фестиваль цветов прибыло свыше 60 тысяч туристов, в том числе из Кыргызстана, Казахстана, России и Таджикистана.

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В городе Намангане проходит 64-й Международный фестиваль цветов, сообщает хокимият Наманганской области.

Во время подготовки к фестивалю было высажено более 100 миллионов цветов. Из них 45 миллионов украшают улицы, проспекты и ​​площади, а еще 65 миллионов посажено в парках города.

Главная площадка фестиваля — парк Бабура. Здесь разместили цветочные композиции и декорации, созданные мастерами из Узбекистана и других стран.

«Каждая работа отражает культуру, традиции и особенности региона», — говорится в сообщении.

В рамках Фестиваля цветов поток местных и иностранных туристов резко увеличился. Например, а из города и районов Намангана — 619 288 туристов.

«Из 26 иностранных государств прибыло 60 654 туриста. Из них из Кыргызстана 38 185, Казахстана — 10 054, России — 1 845, Таджикистана — 9 948 человек», — говорится в сообщении.

Международный фестиваль пройдет с 25 мая по 29 июня.