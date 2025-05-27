В первый день фестиваль цветов в Намангане посетили свыше 60 тысяч иностранных туристов

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В городе Намангане проходит 64-й Международный фестиваль цветов, сообщает хокимият Наманганской области.
Во время подготовки к фестивалю было высажено более 100 миллионов цветов. Из них 45 миллионов украшают улицы, проспекты и площади, а еще 65 миллионов посажено в парках города.
Главная площадка фестиваля — парк Бабура. Здесь разместили цветочные композиции и декорации, созданные мастерами из Узбекистана и других стран.
«Каждая работа отражает культуру, традиции и особенности региона», — говорится в сообщении.
В рамках Фестиваля цветов поток местных и иностранных туристов резко увеличился. Например, а из города и районов Намангана — 619 288 туристов.
«Из 26 иностранных государств прибыло 60 654 туриста. Из них из Кыргызстана 38 185, Казахстана — 10 054, России — 1 845, Таджикистана — 9 948 человек», — говорится в сообщении.
Международный фестиваль пройдет с 25 мая по 29 июня.