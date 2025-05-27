Принц Уильям призвал брата Гарри развестись с Меган Маркл

Принц Уильям готов восстановить отношения с младшим братом Гарри, который переехал в США, но при условии, если тот разведётся с Меган Маркл, пишет издание RadarOnline.
По мнению наследника престола, именно супруга Гарри стала причиной разлада в королевской семье. Источник, близкий к королевской семье, сообщил, что Уильям уверен: его брат несчастен вдали от дома, но Меган «вдохнула в него свои убеждения».
«Уильям в курсе всех слухов о Гарри и Меган. Более того, он видел, как принц менялся на глазах. По мнению Уильяма, за всем этим стоит Маркл, и он не собирается её прощать», — рассказал анонимный источник издания.
Ранее сообщалось, что британский принц Гарри хочет примириться с королевской семьёй, однако у него нет возможности привезти свою супругу Меган Маркл и детей в Британию.