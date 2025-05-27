Золотой снег. В Нижнекамске чиновники украли миллионы на уборке улиц

Бывший директор нижнекамского МБУ «Дирекция единого заказчика» Реналь Миниазданов и его заместитель Рамиль Муллаянов оказались в СИЗО по обвинению в хищении 4,7 млн рублей, выделенных на зимнюю уборку города. По версии следствия, чиновники годами завышали стоимость работ, а украденные средства тратили на личные нужды.
Подробности — в материале «АиФ-Казань».
Продуманная схема.
По версии следствия, зимой 2023−2024 годов они заключали завышенные контракты на вывоз снега, выписывая счета за несуществующие переработки. Деньги перечислялись предпринимателю из Удмуртии, а затем… возвращались к чиновникам.
Ключевой уликой стала банковская карта, с которой оплачивался ремонт Infiniti FX37 и фитнес-абонемент для дочери директора. Карта оказалась оформлена на предпринимателя, но пользовался ей, как выяснили ФСБ и УБЭП, именно Миниазданов.
Контракты с подвохом.
Муниципальное учреждение, которое обслуживает парки, скверы и дороги города, только за прошлый год заключило контрактов на 368 миллионов рублей. Казалось бы, вполне рабочий процесс. Но именно в этой массе нашлось место афере. Четыре контракта на 20 миллионов рублей получили структуры удмуртского предпринимателя Алексея Соснина, и исключительно от нижнекамского ДЕЗ. Формально — он вывозил снег по ночам, в режиме повышенной нагрузки.
Как предполагают следователи, переработки, указанные в документах, были фикцией. Снег вывозился на бумаге, а средства откатывались назад. По словам источников «АиФ-Казань», эти переработки никто не видел, кроме самих исполнителей и тех, кто подписывал акты.
«Молитесь».
Показательно, что в разгар снегопадов тогдашний мэр Нижнекамска Рамиль Муллин призывал жителей «молить Всевышнего, чтобы снег выпадал дозированно». Видимо, знал, что от избытка осадков страдают не только дороги, но и финансовая отчётность.
Тем временем, силовики проверяют остальные 50 контрактов. Под подозрением весь механизм заключения договоров. По словам оперативников, в ходе прослушки всплыли интересные детали: переговоры о «завышениях», обсуждение будущих откатов и даже инструкции по конспирации.
Схемы на экспорт?
История с нижнекамским снегом может оказаться лишь вершиной коррупционной горы. Следствие уже начало проверку аналогичных муниципальных контрактов в соседних районах Татарстана. От Казани до Челнов — в фокусе десятки госконтрактов по зимнему содержанию дорог.
Между тем, жители города недоумевают: «Так вот почему снег лежал неделями? Деньги освоили, а вывозить было некому».
Реналь Миниазданов и Рамиль Муллаянов вину не признают. Адвокаты просят не торопиться с выводами, мол, все эти обвинения — «ошибка следствия».
Но следствие уверено, что звенья цепи уже схвачены. И, похоже, ниточка потянется дальше.