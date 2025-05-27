Золотой снег. В Нижнекамске чиновники украли миллионы на уборке улиц

Муниципальное учреждение, которое обслуживает парки, скверы и дороги города, только за прошлый год заключило контрактов на 368 миллионов рублей. Казалось бы, вполне рабочий процесс. Но именно в этой массе нашлось место афере. Четыре контракта на 20 миллионов рублей получили структуры удмуртского предпринимателя Алексея Соснина, и исключительно от нижнекамского ДЕЗ. Формально — он вывозил снег по ночам, в режиме повышенной нагрузки.