Старейший в мире отпечаток пальца назвали ключом к доисторической загадке

«Мы все подумали об одном и том же и посмотрели друг на друга из-за его формы: мы все подумали: “Это похоже на лицо”. Но, очевидно, этого было недостаточно. Продолжая наше исследование, мы поняли, что нам нужна информация, чтобы выдвинуть гипотезу о том, что здесь была какая-то целенаправленность, что это был символический объект, и что одно из возможных объяснений — хотя мы никогда не узнаем наверняка — заключается в том, что это было символизацией лица».