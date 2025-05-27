Старейший в мире отпечаток пальца назвали ключом к доисторической загадке

Старейший в мире отпечаток пальца может быть ключом к тому, что неандертальцы создавали произведения искусства. По словам ученых, 43 000 лет назад доисторическое существо обмакнуло палец в красный пигмент и нарисовало нос на камешке, похожем на лицо.
Однажды, около 43 000 лет назад, неандерталец на территории современной Центральной Испании наткнулся на большой гранитный камешек, приятные очертания и углубления которого привлекли его внимание, пишет The Guardian. Что-то в форме этого богатого кварцем камня — вероятно, его странное сходство с вытянутым лицом — возможно, побудило его взять его в руки, изучить и, в конце концов, обмакнуть один из пальцев в красный пигмент и прижать его к краю камешка, как раз в том месте, где на этом лице мог бы находиться нос.
При этом неандерталец оставил после себя то, что считается старейшим в мире полным отпечатком человеческого пальца, на объекте, который, по-видимому, является старейшим произведением европейского искусства.
Открытие, которое может обогатить наше понимание того, как неандертальцы видели и интерпретировали окружающий мир, стало известно после почти трехлетних исследований, проведенных группой испанских археологов, геологов и полицейских криминалистов, отмечает The Guardian.
Команда археологов заметила что-то странное в камне, длина которого составляет чуть более 20 см, как только археологи нашли его во время раскопок скального приюта Сан-Лазаро на окраине Сеговии в июле 2022 года. Камень не был похож на что-то, что использовалось в качестве молотка или наковальни; он вообще не был похож на инструмент. «Камень был странной формы и имел красную охристую точку, которая действительно привлекла наше внимание», — рассказывал Давид Альварес Алонсо, археолог из Университета Комплутенсе в Мадриде.
«Мы все подумали об одном и том же и посмотрели друг на друга из-за его формы: мы все подумали: “Это похоже на лицо”. Но, очевидно, этого было недостаточно. Продолжая наше исследование, мы поняли, что нам нужна информация, чтобы выдвинуть гипотезу о том, что здесь была какая-то целенаправленность, что это был символический объект, и что одно из возможных объяснений — хотя мы никогда не узнаем наверняка — заключается в том, что это было символизацией лица».
Решив проверить свою уверенность в том, что красная отметина была отпечатком пальца человека, намеренно помещенным между углублениями, которые могли быть глазами и ртом человека, команда обратилась за помощью к другим экспертам. Дальнейшие исследования подтвердили, что пигмент, содержащий оксиды железа и глинистые минералы, не был найден нигде в пещере или вокруг нее.
«Затем мы связались с полицейскими учеными, чтобы выяснить, правы ли мы в том, что точка была нанесена кончиком пальца, — рассказал Альварес Алонсо. — Они подтвердили, что это так». Отпечаток, по их заключению, был человеческим и мог принадлежать взрослому мужчине.
«Как только у нас появились эти и все другие фрагменты, контекст и информация, мы выдвинули теорию о том, что тут могла быть парейдолия (способность разглядеть лицо в обычном неодушевленном предмете), которая затем привела к вмешательству человека в виде красной точки», — сказал археолог.
Альварес Алонсо утверждает, что существование точки вызывает вопросы, которые все указывают в одном направлении.
«Это не могло быть простым совпадением, что точка находится именно там, где она есть, и нет никаких отметок, указывающих на какое-либо другое использование», — сказал он. «Так зачем же они принесли этот камешек из реки внутрь пещеры? Более того, ни внутри пещеры, ни за ее пределами нет охры. Значит, им, должно быть, пришлось приносить этот пигмент откуда-то еще.».
Выводы команды, опубликованные в журнале Archaeological and Anthropological Sciences, подтверждают идею о том, что неандертальцы, вымершие около 40 000 лет назад, были способны к художественному и символическому творчеству, а это означает, что современные люди не были первыми, кто использовал искусство как средство самовыражения, поясняет The Guardian.
«Тот факт, что галька была выбрана из-за ее внешнего вида, а затем помечена охрой, показывает, что существовал человеческий разум, способный символизировать, воображать, идеализировать и проецировать свои мысли на объект», — пишут авторы.
«Более того, — продолжают они, — в данном случае мы можем предположить, что в создании искусства участвуют три фундаментальных когнитивных процесса: мысленное представление об образе, целенаправленная коммуникация и придание значения. Это основные элементы, характеризующие символизм, а также доисторическое — нефигуративное — искусство. Более того, этот камешек, таким образом, может представлять собой одну из древнейших известных абстракций человеческого лица в доисторической истории».
Альварес Алонсо и его коллеги с нетерпением ждут возобновления дискуссии о том, были ли современные люди первыми художниками, которая разгорится после их открытия.
«Мы изложили нашу интерпретацию в статье, но споры продолжаются», — сказал он. «Все, что связано с неандертальцами, всегда вызывает массовые дебаты. Если бы у нас был камешек с красной точкой, сделанной 5000 лет назад человеком разумным, никто бы не колебался назвать его портативным произведением искусства. Но связь неандертальцев с искусством вызывает много споров. Я думаю, что иногда возникает непреднамеренное предубеждение.».
Тем не менее, по словам археолога, он и остальные члены команды считали, что наиболее логичным объяснением было то, что кто-то очень давно «увидел в этом камешке что-то особенное», поднял его и решил придать ему смысл.
«Почему неандерталец мог видеть это иначе, чем мы видим сегодня? — задается вопросом ученый. — Они тоже были людьми. Дело в том, что мы имеем дело с уникальным объектом, не имеющим аналогов. Это не похоже на искусство, где, если вы обнаружите наскальную живопись, есть сотни других, которые вы можете использовать в качестве контекста. Но мы утверждаем, что неандертальцы обладали способностью к символическому мышлению, подобной Homo sapiens, и мы считаем, что этот объект подтверждает это мнение».