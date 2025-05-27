Сухой закон снова ждет жителей Волгоградской области

Напомним, в Волгоградской области запрет на торговлю алкогольными напитками действует также 25 января (в День российского студенчества), в День Последнего звонка, который в этом году отмечался 24 мая, 1 июня (в Международный день защиты детей), в День молодежи России, который отмечается в последнее воскресенье июня, и 1 сентября (в День знаний).