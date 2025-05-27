Москвичам рассказали о летнем нашествии гигантских слизней

Гигантские слизни могут появиться в Москве уже в конце июня при благоприятных погодных условиях, сообщил Вадим Марьинский, научный сотрудник биологического факультета МГУ.
Речь идёт о виде Arion vulgaris — инвазивных моллюсках, ошибочно называемых «испанскими», хотя их естественный ареал включает Францию и Германию. Длина взрослых особей достигает 15 см, а их активность представляет угрозу для садовых культур и сельского хозяйства, передает РИА «Новости».
«Если лето теплое и влажное, то, в общем, они могут уже и во второй половине июня дорасти до больших размеров. Если чуть более прохладное, то скорее в середине июля. И во второй половине лета их много, они большие, заметные, как раз атакуют самые разные растения», — рассказал Марьинский.
Биолог рассказал о жизненном цикле моллюсков: половозрелости слизни достигают к середине лета, после чего начинают откладывать яйца. Молодое поколение появляется через месяц, а кладки, сделанные перед зимой, остаются в почве до весны. Пережившие холода особи активизируются при температуре выше +10°C, но из-за малых размеров (1−1,5 см) остаются незаметными. Крупными они становятся лишь к июлю, если этому способствуют тепло и влажность.
Ученый отметил, что мягкая зима 2024−2025 гг. в Центральной России могла повысить выживаемость как яиц, так и молодых слизней. Это увеличивает шансы на рост их популяции, однако точный прогноз затруднён из-за зависимости от летних погодных условий. Биолог рекомендует дачникам подготовиться к возможному нашествию вредителей, используя профилактические меры защиты растений.
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