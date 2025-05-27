Москвичам рассказали о летнем нашествии гигантских слизней

«Если лето теплое и влажное, то, в общем, они могут уже и во второй половине июня дорасти до больших размеров. Если чуть более прохладное, то скорее в середине июля. И во второй половине лета их много, они большие, заметные, как раз атакуют самые разные растения», — рассказал Марьинский.