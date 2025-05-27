Бывшего псковского таможенника обвинили в превышении полномочий

«По версии следствия, с февраля по июнь 2024 года мужчина, будучи сотрудником Псковской таможни, за денежное вознаграждение в размере более 1 миллиона рублей помогал предпринимателю провозить санкционные и контрабандные грузы из ближнего зарубежья в Российскую Федерацию, сообщая о местоположении коллег и указывая на свободные от контроля дороги», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.