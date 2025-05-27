Бывшего псковского таможенника обвинили в превышении полномочий

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 мая — РИА Новости. Бывший ведущий инспектор Псковской таможни получил от предпринимателя более 1 миллиона рублей за помощь в провозе в Россию санкционных и контрабандных товаров, он арестован, сообщило СУСК РФ по Псковской области.
«По версии следствия, с февраля по июнь 2024 года мужчина, будучи сотрудником Псковской таможни, за денежное вознаграждение в размере более 1 миллиона рублей помогал предпринимателю провозить санкционные и контрабандные грузы из ближнего зарубежья в Российскую Федерацию, сообщая о местоположении коллег и указывая на свободные от контроля дороги», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Бывший ведущий инспектор Псковской таможни стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье о превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286 УК РФ).
Как уточняют в региональном следственном управлении, ему предъявлено обвинение, мужчина заключен под стражу.